TARANTO - Attimi di paura in un appartamento disabitato di via Giusti a Taranto dove questa mattina è scoppiato improvvisamente un incendio. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L'appartamento si trova poco distante dall'ospedale Santissima Annunziata e molti degli edifici sono disabitati e utilizzati dai senzatetto come ricovero per la notte.Un giovane con un cane che abitava in un appartamento vicino a quello in fiamme è stato salvato grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.