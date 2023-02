OSTUNI (BR) - "Visto che attualmente l’Amministrazione Comunale è gestita da una terna Commissariale, e trovandoci in prossimità della stagione estiva 2023, ogni scelta che riguarda il documento strategico del commercio e le questioni relative ai dehors ad Ostuni, la Fenailp ritiene indispensabile che dette decisioni siano rinviate di qualche mese, in modo da poter permettere alla futura Amministrazione comunale che andrà ad insediarsi di fare ogni dovuta valutazione" si legge, in una nota stampa, a cura del Vicepresidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes. - "Visto che attualmente l’Amministrazione Comunale è gestita da una terna Commissariale, e trovandoci in prossimità della stagione estiva 2023, ogni scelta che riguarda il documento strategico del commercio e le questioni relative ai dehors ad Ostuni, la Fenailp ritiene indispensabile che dette decisioni siano rinviate di qualche mese, in modo da poter permettere alla futura Amministrazione comunale che andrà ad insediarsi di fare ogni dovuta valutazione" si legge, in una nota stampa, a cura del Vicepresidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes.





"Si chiede alla Commissione straordinaria di non modificare alcun provvedimento su questa specifica materia, anche in considerazione di quello che potrebbe essere l’arco temporale per il ritorno alle urne del Comune. Si tratta di scelte strategiche per il futuro dell’intero comparto produttivo e che vanno portate avanti con assunzioni di responsabilità che la classe politica locale deve poter assumere nell’interesse degli operatori economici locali, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e i sindacati. Specie in questo contesto e visto il periodo particolare, occorre evitare decisioni affrettate che possano penalizzare il tessuto produttivo locale del Comune di Ostuni" si legge ancora nella nota stampa.