TARANTO - Un incredibile Martedì Grasso al Teatro Orfeo per grandi e piccini: uno dei pochi spettacoli in Europa basati sull'antica arte del trasformismo arriva a Taranto con lo show "Poubelle". Luca Lombardo, mago, trasformista, clown, attore e autore, si esibirà martedì 21 febbraio alle ore 21.





Luca Lombardo è diventato un performer di fama internazionale grazie al suo show scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia. In questa nuova versione, dal titolo "Poubelle: la magia oltre ogni immaginazione", rappresentato da nord a sud nella stagione 2022/2023 in ben 10 teatri Italiani. Luca da solo in scena, esegue quasi 40 cambi d'abito rapidissimi (dallo spazzacamino di Mary Poppins a Peter Pan, da Mario Bros ad alcuni personaggi dei Manga), regalando alla platea l’essenza di un mondo ricco di bizzarre invenzioni, gioco e grande umanità.

Lo spettacolo è suddiviso in due atti: nel primo Luca racconta la vera storia della sua vita, fatta di scelte difficili, come lasciare una carriera militare (il cosiddetto posto fisso) per fare l’artista. Nel secondo atto racconta l’evoluzione della sua vita come artista. Questa seconda parte è stata acclamata in 12 paesi, dalla Cina all’Arabia Saudita, affascinando migliaia di adulti e bambini di varie culture, cogliendo anche l’attenzione di Karen Dotrice, attrice britannica, nota per l’interpretazione di Jane Banks nel film Mary Poppins. La storica voce dei film Disney, infatti, si è complimentata in un video messaggio con il trasformista napoletano, definendolo "un talento geniale".

Lo spettacolo rientra nella rassegna teatrale 2022/2023 del Teatro Orfeo "I più grandi passano da qui". Previste riduzioni per i bambini.

Chi non ha ancora sottoscritto l’abbonamento, potrà farlo presso il botteghino del teatro dalle ore 18 in poi, o acquistare i singoli ticket di tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori.

Online sul sito www.teatrorfeo.it e circuito TicketOne. Per informazioni: 3290779521.