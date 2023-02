TARANTO - Prevenire le patologie legate agli occhi fin dalla prima età. Con questo obiettivo il Centro Oftalmico D’Ambrosio ha inteso realizzare uno screening optometrico pediatrico gratuito rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Carrieri-Colombo.La campagna di prevenzione, che in pochi giorni ha fatto registrare tantissime adesioni, è partita già lunedì 6 febbraio e vedrà impegnati il Dott. Francesco Lenti, collaboratore dei dottori Enzo e Gustavo D’Ambrosio, e lo staff del Centro Oftalmico per diverse settimane.«Come istituzione scolastica siamo felici di aver reso possibile uno screening in favore dei nostri alunni. I problemi della vista - dichiara il dirigente scolastico Giovangualberto Carducci - possono indurre affaticamento e influenzare negativamente il rendimento scolastico; a questo proposito, l’attività di prevenzione rappresenta la modalità di contrasto più efficace, soprattutto se rivolta ai più giovani».Durante la campagna di prevenzione i piccoli studenti verranno sottoposti al controllo del visus, all’esame della motilità oculare e della distanza di lettura in modo da individuare precocemente eventuali disturbi e malattie oftalmiche che altrimenti potrebbero compromettere irrimediabilmente lo sviluppo dell’apparato visivo come, ad esempio, l’occhio pigro.«È importante che i bambini siano sottoposti a periodici controlli della vista – dichiara il dott. Enzo D’Ambrosio – per valutare il cosiddetto “occhio pigro” e per correggere e fermare il peggioramento della miopia causato, tra gli altri, dall’uso di device digitali come smartphone e tablet».