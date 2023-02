Taranto: venerdì 10 febbraio la presentazione del Manuale sulla Povertà Energetica

TARANTO - Proseguono gli eventi nella città di Taranto: venerdì 10 febbraio alle 17:30 nella sede del Circolo Fotografico Il Castello in via Plinio 85, si terrà la presentazione del Manuale sulla Povertà Energetica. - Proseguono gli eventi nella città di Taranto: venerdì 10 febbraio alle 17:30 nella sede del Circolo Fotografico Il Castello in via Plinio 85, si terrà la presentazione del Manuale sulla Povertà Energetica.





Il tema è di stringente attualità. Riguarda tutti noi chiamati ad affrontare la povertà energetica e a garantire che le famiglie vulnerabili non paghino il prezzo più alto.

Come detto, il prossimo 10 febbraio a Taranto sarà presentato Il Manuale sulla Povertà Energetica. E siamo certi che il dibattito, che seguirà le relazioni, sarà interessante, articolato e costruttivo. Si tratta, del resto, di una preziosa raccolta di buone prassi per far fronte alla povertà di risorse energetiche e, quindi, per fare il punto sulle migliori pratiche possibili da attuare per combattere anche la crescente povertà dei consumatori finali: cittadini, famiglie, artigiani, imprese.

Interverranno: l’on. Rosa D’Amato, europarlamentare Greens/Efa; Elena Donnari, Commissione europea, Unità Consumatori, Iniziative Locali e Transizione Giusta – Direzione Generale Energia; Francesca Andreolli, ricercatrice Energia ed Efficienza energetica ECCO - Think Thank; Bartolomeo Lucarelli, ingegnere ambientale. Seguirà il dibattito moderato dal giornalista Angelo Di Leo.

Occorre promuovere una transizione verso l’energia pulita in cui nessuno venga escluso. Energy Poverty Handbook è stato pubblicato a cura dei Greens/Efa del Parlamento Europeo. Il testo raccoglie autorevoli e documentati contributi. E’ l’analisi delle cause e degli effetti della povertà energetica. Una versione aggiornata che affronta un’emergenza non più straordinaria.