Terremoto Turchia: vittime sono oltre 8.700, si continua a scavare nella speranza di sopravvissuti

Sono salite a oltre 8700 le vittime del terremoto di magnitudo 7.8 della scala Richter che ha colpito Turchia e Siria. L'autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri ha aggiornato ad Ankara il bilancio dei morti, saliti a 6.234. I Caschi Bianchi, che operano nelle regioni siriane sotto controllo dei ribelli hanno riferito di 1280 morti e 2600 feriti. Nelle zone sotto controllo del governo di Damasco il bilancio è 1250 morti secondo il ministro della Salute citato da al-Ikhbariya. A riferirlo è SkyNews.Tra i migliaia di dispersi c'è anche l'italiano Angelo Zen, che la Farnesina non è riuscita a rintracciare. "Continuiamo a scavare". Ieri si è ripetuto più volte il miracolo dei sopravvissuti, soprattutto bambini. La storia più incredibile è quella di una neonata, trovata viva sotto le macerie, ancora legata dal cordone ombelicale alla madre che ha perso la vita.Intanto il presidente turco Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di almeno 3 metri. La scossa è stata avvertita fino in Groenlandia.