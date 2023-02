MICHELE MININNI - Appuntamento per venerdì 24 febbraio a Trinitapoli, con il portavoce alla Camera dei Deputati del MoVimento 5 Stelle Giorgio Lovecchio di Foggia 44 anni (vicepresidente commissione finanze) che incontrerà cittadini, imprese e liberi professionisti per un dibattito sul superbonusedilizia110% presso la sede in viale Vittorio Veneto n°17 alle ore 18. - Appuntamento per venerdì 24 febbraio a Trinitapoli, con il portavoce alla Camera dei Deputati del MoVimento 5 Stelle Giorgio Lovecchio di Foggia 44 anni (vicepresidente commissione finanze) che incontrerà cittadini, imprese e liberi professionisti per un dibattito sul superbonusedilizia110% presso la sede in viale Vittorio Veneto n°17 alle ore 18.





"Ci hanno raccontato - commenta l’On. Giorgio Lovecchio - che il Superbonus non funzionasse, che fosse una misura che creava solo debito pubblico. Il Governo Meloni è arrivato addirittura a cancellarlo, rischiando di mandare in fallimento 25mila imprese e mettendo a repentaglio 130mila lavoratori. Ieri l'Eurostat in audizione ha certificato che erano tutte balle: la cessione dei crediti non genera debito. La maggioranza - continua il parlamentare grillino - torni sui suoi passi e si lavori per sbloccare i miliardi di crediti incagliati. Non c'è più un minuto da perdere".