Secondo il segretario generale della Nato "i jet non sono la priorità ora, i Leopard devono essere consegnati ed è quello che stanno facendo gli alleati".





Intanto risuonano sirene d'allarme in tutta l'Ucraina. Il ministero della Difesa olandese ha detto che ieri due dei suoi caccia F-35 hanno intercettato una formazione di tre aerei da guerra russi sopra la Polonia e li hanno scortati fuori da quello spazio aereo. Lo riportano diversi media internazionali.





Durissima la reazione del governo ucraino alle parole del leader di Fi Silvio Berlusconi sul presidente Zelensky. Il sito investigativo Proekt, confermando ulteriormente le notizie secondo cui il presidente russo usa sempre più il treno invece dell'aereo, informa che Vladimir Putin non ha solo un treno blindato, ma anche una serie di stazioni ferroviarie segrete vicine alle sue residenze preferite. Il presidente dell'Eurocamera Metsola: "Spingeremo per un tribunale sui crimini russi".

I russi stanno ammassando aerei da combattimento ed elicotteri sul confine ucraino per supportare la nuova offensiva di terra. A lanciare l'allarme gli 007 occidentali riportato dal Financial Times, ma gli Usa: non li vediamo. Al via a Bruxelles il meeting in formato Ramstein sugli aiuti.