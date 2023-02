via Ac Milan fb





Il Diavolo, nella ripresa, è bravo a chiudere tutti gli spazi e non offrire molte occasioni offensive agli Spurs e sfiora in più ripresa il raddoppio prima con De Keteleaere e Thiaw. Il prossimo 8 marzo il Milan volerà a Londra dove si giocherà al New White Lane, il passaggio di turno.





A Parigi, il Bayern Monaco vince il secondo ottavo di giornata contro il Paris Saint Germain, trovando il gol nella ripresa con Coman che al 53' scocca col destro un tiro su cui Donnarumma non è irreprensibile.

Il Milan conquista un'importante vittoria al San Siro, che vale l'andata degli ottavi di finale per 1-0 contro il Tottenham di Conte. A decidere il match è stato Diaz che al 7' è bravo a deviare in rete una prima respinta del portiere Foster su violenta conclusione di Theo Hernandez.