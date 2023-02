Venti forti sulla Puglia: allerta arancione

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dal pomeriggio di domani, sabato 04 febbraio, e per le successive 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici, in estensione, dalle prime ore di domenica 05 febbraio 2023, alla Sicilia, specie settori orientali e montuosi. forti mareggiate lungo le coste esposte. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle ore 12:00 di domani, sabato 4 febbraio, e per le successive 24-36 ore, previsti venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale.Dalle ore 12:00 del 4 febbraio, e per le successive 24-36 ore, e' prevista allerta arancione per rischio vento su puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne.