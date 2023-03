via Quirinale.it





Sono così terminati i festeggiamenti per il 162mo anniversario dell'Unità d'Italia, iniziati in mattinata con la deposizione della corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche dello Stato.

Nel pomeriggio di venerdì 17 marzo 2023 in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, si è svolto in piazza del del Quirinale in Roma il cambio della Guardia solenne con lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Carabinieri a cavallo che ha eseguito brani musicali richiamanti il periodo risorgimentale.