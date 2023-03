La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di cattura per il presidente russo: Vladimir Putin sarebbe "responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia".La replica di Mosca: "Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto di vista giuridico". Kiev esulta: "Decisione storica".Intanto il primo ministro slovacco Eduard Heger ha annunciato che il suo paese ha approvato l'invio di aerei da combattimento MiG-29 di fabbricazione sovietica in Ucraina.