CARMIANO (LE) - Si è svolta nell'aula consiliare del Comune di Carmiano il premio “Eccellenze Sportive” organizzato dal Comune di Carmiano Assessorato allo Sport. Sono state premiate le varie società sportive ed atleti che giocano anche fuori comune.Con grande determinazione l'assessore allo sport Camillo Villani Miglietta ha voluto premiare anche gli atleti disabili visto che si parla tanto di inclusione ma poi si fa poco. Sono stati premiati il maratoneta ipovedente Domenico D'Agostino, e poi il tennista Salvatore Caputo del MIDU PUGLIA (Movimento Italiano Diritti Umani) con una targa e una pianta di ulivo, come segno di pace e rispetto, che sono le parole che Caputo indossa sull'abbigliamento e carrozzina.In passato ha organizzato varie manifestazioni nel paese che oggi lo premia, gli ultimi premi li ha ricevuti a Vieste in provincia di Foggia e al Circolo Tennis di Margherita di Savoia in provincia della Bat. Sta portando in giro per la puglia il "TOUR END POLIO" con incontri dialoghi e tennis in carrozzina. E' l'unico atleta impegnato in attività sociali e sportive, per questo ha ricevuto riconoscimenti in varie città d'Italia per il suo impegno in attività sociali e sportive. Lo sport come strumento di vita per abbattere soprattutto le barriere culturali. Faccio tanti sacrifici per l'amore dello sport girando l' Italia e all'estero con due carrozzine e senza accompagnatore per poter risparmiare - ha commentato Caputo, purtroppo senza l'aiuto di sponsor è difficile andare avanti.Con un applauso emozionante ha desiderato dedicare il premio ai suoi compagni deceduti Raffaele Miglietta di Novoli e Lucia Colelli di Trepuzzi, che rappresentava il tennis femminile nel centro sud. Caputo tesserato con il Circolo Tennis Nardò, ha ringraziato l'Amministrazione Comunale per l’attenzione data verso gli atleti disabili.