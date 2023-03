BARI - Ieri pomeriggio nella ludoteca dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, la LILT Associazione metropolitana di Bari ha consegnato all’Organizzazione di Volontariato APLETI la somma raccolta durante la 1^ edizione della 'Pigiama Run', la corsa-passeggiata in pigiama svoltasi lo scorso 30 settembre nel parco 2 Giugno.Organizzata dalla Lilt Bari in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano e con il patrocinio del Comune di Bari l'edizione barese della 'Run' aveva l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui tumori pediatrici.I proventi derivanti dalle iscrizioni sono stati devoluti dalla Lilt Bari all'Apleti OdV per contribuire alla realizzazione del progetto 'SOS Famiglia' che mira ad aiutare economicamente le famiglie non residenti nel capoluogo pugliese dei bambini affidati alle cure degli specialisti di oncoematologia del Policlinico barese.Ieri alla piccola cerimonia di consegna hanno partecipato la presidente della LILT Bari, Marisa Cataldo, il vicepresidente della LILT Bari, Francesco Favuzzi, il presidente della APLETI OdV, Gaetano Ciavarella, il direttore dell’UOC di Oncoematologia Pediatrica, Nicola Santoro, e il vicecomandante della Brigata Pinerolo, col. Giovanni Ventura.‘Abbiamo circa l’80% di guarigioni complessive per tutti i tumori infantili da o a18 anni, grazie ai numerosi progressi fatti negli ultimi anni. L’obiettivo - spiega Nicola Santoro - è aumentare questa percentuale, già di per sé positiva, attraverso ulteriori ricerche e programmi di terapie particolari, come la targeted therapy, il trapianto di cellule staminali e l’immunoterapia. Senza le associazioni di volontariato noi non potremmo mettere in campo tutte queste risorse che servono anche per la cura della psiche dei piccoli pazienti e dei loro parenti’.‘La LILT Bari è orgogliosa - evidenzia Marisa Cataldo - di aver contribuito alla realizzazione del progetto SOS Famiglia dell’associazione APLETI a sostegno dei gruppi familiari dei piccoli pazienti oncologici provenienti da fuori città e in cura al Policlinico di Bari. La Pigiama Run tornerà quest'anno con una nuova edizione che siamo sicuri vedrà tantissime persone di tutte le età in pigiama correre, con noi, lungo le preziose strade della solidarietà’.‘Oggi - dichiara Gaetano Ciavarella - chiudiamo un percorso iniziato con La Lilt di Bari il 30 settembre dello scorso anno. Uno dei principali obiettivi di APLETI è sostenere le famiglie in difficoltà che affidano i loro piccoli all’UOC dell’Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Ringrazio la LILT e tutti i baresi che hanno contribuito a questa donazione partecipando alla Pigiama Run’.