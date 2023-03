ANDRANO (LE) - Si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Andrano, un seminario di formazione e responsabilizzazione sui pericoli che la Rete potrebbe comportare ai ragazzi e studenti di ogni ordine e grado quando se ne fa un abuso incontrollato e ingiustificato.





L’incontro, promosso dalla psicologa dott.ssa Anna Colavita, che lo ha condotto assieme al Dirigente Scolastico prof. ing. Ivano De Luca (nella foto), ha toccato temi particolarmente delicati e attuali, come le challenge, i social, il dovere di vigilanza degli adulti sui minori, i rischi che si nascondono quando un soggetto capita nell’Internet “sommersa”, la cosidetta darknet.

Il Dirigente Scolastico ha introdotto l’evento illustrando, in modo semplice, quali siano i meccanismi che permettono il funzionamento dei dispositivi connessi, dal numero telefonico, al tracciamento, alle modalità con le quali i dati vengono gestiti dai gestori telefonici e come questi vengono poi, per alcune questioni, messi a disposizione della polizia postale.

Lo stesso Dirigente ha, poi, descritto alcuni casi concreti accaduti nel mondo della scuola, e che non rappresentano un fenomeno isolato, ma, anzi, spesso è molto diffuso ma risulta non considerato per la sua pericolosità, se non quando gli eventi che ne susseguono hanno, ormai, prodotto, eventi spiacevoli di cui la cronaca ne fa notizia.

Molto coinvolti i presenti, con interventi e proposte di adattare l’evento agli studenti dell’Istituto Comprensivo affinché capiscano la gravità delle azioni e possano limitarne l’uso anagraficamente non autorizzato.

Il Baby Sindaco di Andrano, Alessandro Giorgiani, presente con il vicesindaco e con la presidente del CC.RR. di Andrano, è intervenuto in modo preciso e puntuale sulla tematica, evidenziando che è uno dei punti all’ordine della missione assegnata e che collaborerà con tutte le figure affinché tutti i minori capiscano l’importanza di utilizzare gli strumenti di interconnessione come risorsa e non come pericolo.