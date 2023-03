Portiamo in scena la Passio Christi nel tradizionale format ma con una candidatura a Patrimonio immateriale dell’Unesco con Europassione per l’Italia che la rende ancor più prestigiosa. La “Proloco Pietro D’Amelio APS” di Ginosa è anche quest’anno all’opera per curarne l’organizzazione di ogni dettaglio cercando di offrire alla cittadinanza e ai turisti da tutto il mondo, che già da qualche settimana ci contattano, uno spettacolo che da sempre emoziona tutti. Immenso è il lavoro che svolgono da ormai due mesi i volontari nella sistemazione di abiti e luoghi del Rione Casale che sono parte dello scenario dell’evento.





Così come prevedeva la tradizione originale la XLVII si svolgerà nella Settimana Santa, Mercoledì 5 Aprile e Sabato 8 Aprile, alle 19.30 circa il Corte Storico partirà da Piazza Orologio per recarsi presso il Rione Casale dove si svolgerà la Sacra Rappresentazione con le consuete scene della vita di Cristo. Per questioni autorizzative e legate alla sicurezza dei luoghi l’accesso ai visitatori sarà contingentato, è quindi raccomandata la prenotazione al numero 3339440725. Sarà possibile prenotare per l‘evento del Mercoledì a partire dal 1 Aprile e per l’evento del Sabato a partire dal 6 Aprile, la prenotazione da priorità di accedere entro le 20.30 oltre quest’orario si perde la prenotazione e si procederà a far accedere chi è in coda. Unico acceso sarà quello da Via Burrone.





La Pro Loco P. D’Amelio è orgogliosa di portare in scena questo evento che coinvolge l’intera comunità oltre ad associazioni locali che danno il loro contributo per lo svolgimento. Siamo in continuo lavoro per cercare di migliorare il tutto e renderlo sempre più coinvolgente per il paese, siamo a ringraziare il Comune di Ginosa che patrocina l’evento e le attività commerciali che hanno messo a disposizione le loro risorse per i vari lavori e servizi di supporto all’evento. Vi aspettiamo numerosi.

GINOSA (TA) - Anche quest’anno torna la Sacra Rappresentazione tra le più antiche d’Italia, identitaria del nostro territorio; la Passio Christi è giunta ormai alla 47-esima edizione e per dovere di cronaca è giusto ricordare che essa nacque 49 anni fà e lo stop legato al covid ci ha fatto perdere 2 edizioni. A differenza delle edizioni 2019 e 2022 quest’anno non ci sarà URBS GENUSIA che però rappresenta un evoluzione la quale necessità altro tipo di attenzione per essere migliorata e meglio congeniata per i prossimi anni, ovviamente sempre a supporto della Sacra Rappresentazione.