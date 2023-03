FOGGIA - "Produce Nero di Troia" si legge nella stringa dei lavori da abbinare agli ignoti nella puntata di ieri 20 marzo 2023. Marilina, l'ignota n.8, ha dato filo da torcere ai 2 concorrenti che, dopo vari tentativi, finalmente hanno scoperto che è proprio lei a produrre il rinomato vino pugliese, nella cantina di famiglia a Stornara. Una cantina che da anni fa parlare di sè per l'alta qualità dei vini prodotti, riconosciuti e premiati a livello nazionale ed internazionale, nei più rinomati concorsi enologici.La partecipazione di Marilina è poi continuata con la ricerca del "parente misterioso": suo padre Carmine era in effetti il personaggio da abbinare ad uno degli ignoti.Tutto si è concluso con la vittoria dei concorrenti che hanno notato e confermato la somiglianza tra padre e figlia.Dulcis in fundo, i 2 vini protagonisti della trasmissione, erano proprio dedicati ai nostri 2 personaggi, il Marilina Rosè ed il Ninù (diminutivo di Carmine) rosso, entrambi provenienti dal maestoso Nero di Troia.