SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - Le associazioni francigene della provincia di Foggia (San Giovanni Rotondo Francigena, Per Aspera ad Astra, Cultural Routes, Monte Sant'Angelo Francigena, Attivamente Monti Dauni) organizzano "La Via Francigena in Puglia: dalle origini al futuro", l'incontro-tavola rotonda che si terrà il 1° aprile alle 17.30 presso l’infopoint turistico di San Giovanni Rotondo nel Piazzale Santa Maria delle Grazie.L’evento ha il duplice scopo di riaprire la discussione sullo sviluppo della Via Francigena in Puglia e al tempo stesso vuole diffondere una conoscenza più approfondita del tema tra imprenditori e comunità locali, ancora poco consapevole delle potenzialità di sviluppo dei cammini.Sono previsti gli interventi del Prof. Renzo Infante, che farà un excursus storico sulle Vie Francigene di ieri, a seguire il camminatore Michele del Giudice ripercorrerà le tappe che stanno portando la Via Francigena a essere un cammino organizzato, successivamente Fabiola Ventricelli presenterà "Smart Walking coast to coast", un’interessante iniziativa di cammino/lavoro che interesserà il nostro territorio.La seconda parte dell’evento vedrà le associazioni francigene territoriali dibattere e confrontarsi sul futuro dello sviluppo del cammino, dal ruolo dei soggetti privati a quello delle istituzioni. L’iniziativa, alla quale sono invitati cittadini, operatori turistici e associazioni di camminatori, è patrocinata dall'Associazione Europea Vie Francigene (AEVF) e dal Comune di San Giovanni Rotondo.