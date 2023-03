BARI - Si chiama “Industrial Management School - Un viaggio nella fabbrica digitale", la nuova iniziativa nata con lo scopo di promuovere la cultura della digitalizzazione nelle attività produttive da un’idea di SudSistemi Software, società con sede a Gioia del Colle specializzata in soluzioni software a supporto della gestione aziendale, in collaborazione con Mete - Poliba Business School, e con il sostegno di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Sez. Meccanica, Elettrica ed Elettronica.Si tratta di un ciclo di eventi itineranti che si svolgono in imprese innovative delle regioni del Centro-Sud - Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e non solo - con focus su tecnologie abilitanti capaci di rendere più efficienti i processi di produzione, trasformazione e vendita, e di contribuire a minimizzare i costi di gestione.Rivolti al mondo dell’imprenditoria manifatturiera, gli incontri coinvolgono professionisti e docenti universitari del settore ICT che faranno conoscere più da vicino i nuovi strumenti digitali, tra i quali l’Internet of Things, il Sistema Manufacturing Execution System - MES, le Data Analytics, i software gestionali ERP, la Robotica e altri affini.«Ormai le industrie - spiega Vito Manzari, senior consultant di SudSistemi Software - riconoscono il ruolo cruciale della trasformazione digitale per la competitività e la crescita del proprio business. Lo dimostrano i dati ISTAT pubblicati nel recente report “Imprese e ICT” secondo cui, nel 2022, circa il 70% delle PMI italiane ha raggiunto un livello base di digitalizzazione salendo di quasi 10 punti rispetto all’anno 2021 in cui erano il 60%. Le attività manifatturiere risaltano per l’utilizzo della robotica - 19,1% rispetto a una media nazionale dell’8,7% -, registrando dati incoraggianti anche per l’uso della banda larga (80,3%)».Nel primo appuntamento dell’Industrial Management School, dal titolo “Governare la produzione: il ruolo di un sistema MES” e ospitato nella sede della MasMec SpA di Modugno (in provincia di Bari), azienda specializzata in tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, applicate ai settori dell'automotive e del biomedicale, si parla del Sistema MES, basato sul software di controllo e gestione di fabbrica Net@Pro di Qualitas Informatica, e della sua importanza nell’assicurare il funzionamento perfetto e continuo di un’unità produttiva.«Mete, nata dal Politecnico di Bari - dichiara Claudio Garavelli, presidente della nuova Business School - insieme al sistema delle imprese, è lieta di partecipare all’Industrial Management School per parlare di gestione delle aziende manifatturiere. I docenti del Politecnico operano in forte sinergia con le imprese, sia sul fronte della formazione che della ricerca e del trasferimento di know-how tecnologico e gestionale».«Abbiamo deciso – commenta Cesare Pierpaolo De Palma, presidente della sez. Meccanica Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari e BAT - di appoggiare questa iniziativa in quanto si affianca alla sfera delle “Academy Aziendali”, il nuovo paradigma della formazione. Stiamo promuovendo il nuovo modello in azienda mettendo a disposizione la conoscenza per creare nuove figure ed elevare la cultura tecnologica. Se si condivide la conoscenza si arricchisce la società».Per maggiori info:http://www.sudsistemisoftware.it/ - https://www.sudsistemisoftware.it/IMS