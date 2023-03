L'uomo lascia la moglie ei due figli, i funerali si svolgeranno domani 2 marzo alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore. La notizia della sua tragica morte ha fatto il giro del web, scatenando lo sconcerto dei fan e di tutte le persone che lo hanno seguito sui social.

FOGGIA - Il capoluogo dauno piange il 39enne Michele Rossiniello, meglio conosciuto come il "Naspi". Il suo profilo su Tik Tok conta oltre 200.000 follower e oltre 9 milioni di like. Non c'è ancora certezza sulle cause del suo improvviso decesso.