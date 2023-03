OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: giovedì 2 marzo, alle ore 18 presso la Sala Convegni dell'Hotel Monte Sarago, si terrà l'evento dal titolo "Dalle 'eccellenze del territorio' alla 'salvaguardia della lingua locale". La serata è organizzata dalla Pro Loco Ostuni Marina, dall’Unitre, dalla Regione Puglia e dall'associazione Espressioni D'Arte. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: giovedì 2 marzo, alle ore 18 presso la Sala Convegni dell'Hotel Monte Sarago, si terrà l'evento dal titolo "Dalle 'eccellenze del territorio' alla 'salvaguardia della lingua locale". La serata è organizzata dalla Pro Loco Ostuni Marina, dall’Unitre, dalla Regione Puglia e dall'associazione Espressioni D'Arte.





Nell’occasione saranno presentate le poesie raccolte in volume e premiati gli autori del Secondo Concorso indetto in occasione della Giornata nazionale del Dialetto.

Seguirà la proiezione del Docufilm realizzato dalla Pro Loco Ostuni Marina per il Progetto Promoloco "More than food" promosso e finanziato dalla Regione Puglia dal titolo "Ostuni e le eccellenze del territorio".

A fine serata la degustazione di prodotti tipici locali in collaborazione con: Il Frantoio, Mogale Piccola, Azienda Greco Vini e Panificio Valente.