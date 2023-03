TARANTO - Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) stigmatizza le ultime aggressioni al personale del Pronto soccorso del Ss. Annunziata, di Kyma Ambiente e dei Vigili al rione Paolo VI.Secondo Di Gregorio «la Taranto maleducata e violenta tenta di rialzare la testa. Abbiamo assistito ad aggressioni nei confronti del personale del Pronto Soccorso, di Kyma Ambiente e dei Vigili urbani al rione Paolo VI. Una sequenza di episodi che ci amareggia perché significa che il percorso iniziato per cambiare la città non è ancora concluso».«Allo stesso tempo - prosegue - sappiamo che queste reazioni estreme sono, per fortuna, isolate e distanti dal sentire comune della maggior parte dei tarantini. Gli episodi violenti vanno stigmatizzati e perseguiti nelle sedi opportune ma, sicuramente, non fermeranno, né rallenteranno il percorso di rigenerazione sociale, economica e culturale avviato dall’amministrazione Melucci».