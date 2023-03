via Ssc Bari fb

- Nella trentesima giornata di Serie B la Ternana vince 1-0 sul Bari al “Liberati”. Nel primo tempo al 18’ Botta dei biancorossi con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 19’ gli umbri passano in vantaggio con Partipilo con un tocco di destro su passaggio di Coulibaly.Nel secondo tempo all’8’ Scheidler del Bari non concretizza una buona occasione. All’11’ Falletti della Ternana va vicino al gol. Al 37’ Antenucci dei biancorossi sfiora il pareggio. Terza sconfitta esterna dei galletti. Settima vittoria interna degli umbri. Il Bari è quarto con 50 punti a -1 dal Sud Tirol terzo a 51 punti e a-6 dal Genoa secondo con 56 punti. La Ternana è decima a 39 punti insieme al Como.