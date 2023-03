via Juventus fb

- La rasoiata di Kostic nel primo tempo regala alla Juve una sorprendente vittoria contro l'Inter. I bianconeri tornano vincitori dalle mura si San Siro. Sterile e poco efficace la reazione dell'Inter. Adesso i bianconeri rosicchiano altri punti in classifica, mentre i nerazzurri calano dalla seconda posizione. Gli uomini di Inzaghi hanno spesso il pallino del gioco, ma Gatti e Bremer riescono a fermare il duo Lukaku-Lautaro; l'argentino non è mai entrato in partita. Rabiot, Fagioli e Locatelli tamponano le incursioni di Barella e frenano Dimarco.A creare i primi pericoli è Barella con le conclusioni dalla distanza e viene bloccato da Sczesny. Poco alla volta si aprono spazi sulla corsia di Kostic che spesso va sul fondo. Proprio l'esterno bianconero in una ripartenza viziata dal tocco di mano di Rabiot sblocca la partita. Kostic ha il tempo di stoppare, mirare e calciare approfittando dello spazio lasciato da Darmian e Dumfries. L'arbitro ha un lungo consulto con il var e convalida il gol. La rete fa sbandare l'Inter e poco dopo infatti prima Vlahovic e poi Fagioli potrebbero raddoppiare.Nella ripresa le iniziative offensive interiste si fanno insistenti, ma sterili. Molti passaggi sbagliati obbligano duelli a centrocampo. I cross dalle fasce non impensieriscono la retroguardia juventina. Allegri inserisce Chiesa per approfittare dei contropiede. Onana è provvidenziale proprio su un cross del nazionale italiano. Ci prova Lukaku con un colpo di testa, ma senza creare sussulti. Inzaghi inserisce Mkhitaryan, Corra e Dzeko, ma a parte molta corsa e forza di volontà non accade nulla. La gara finisce con un accenno di rissa tra Paredes e D'Ambrosio che si beccano il rosso. Il Derby d'Italia è a tinte bianconere.