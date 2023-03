CASSANO DELLE MURGE (BA) - Si avvia lunedì la nona edizione di “CassanoScienza”, il primo festival scientifico italiano di divulgazione gestito dagli studenti, che dal 27 marzo al 2 aprile 2023 trasformerà il liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, in un’agorà del sapere.Il Festival CassanoScienza, quest’anno dedicato al tema dei “legami”, è una manifestazione annuale di divulgazione scientifica che ha l’obiettivo di stimolare curiosità ed interesse al fine di rimuovere i tabù sulle scienze e “contagiare” di passione scientifica l’intera comunità.Anche riconosciuto negli scorsi anni dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i migliori progetti di diffusione della cultura scientifica e attenzionato dall’Indire come avanguardia educativa, vede organizzatori l’IISS da Vinci, l’agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi aps” in collaborazione con il Comune di Cassano delle Murge, e numerose altre realtà del territorio e nazionali.Sarà una settimana densa di iniziative in programma dalla mattina alla sera con laboratori interattivi, dibattiti, conferenze con illustri autori e scienziati, e soprattutto inedite strategie divulgative, come giochi, fiere e contest scientifici.L’intero programma del Festival sarà presentato durante la conferenza stampa.Alla conferenza stampa interverranno:Davide Del Re – Sindaco di Cassano delle Murge Davide Carlucci – Sindaco di Acquaviva delle Fonti Giovanni Mariani – Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge Maria Rosaria Annoscia – Dirigente Scolastico Liceo “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle fonti Angela Sirressi – Dirigente Scolastico I.C. “Perrotti-Ruffo” di Cassano delle Murge Alessio Perniola – Direttore di Multiversi – divulgazione scientificaModeraMarcella Tritto – Referente Progetto “Festival CassanoScienza”La giornata proseguirà con gli eventi in cartellone per la prima giornata che vede ospite l’importante divulgatore Ruggero Rollini, molto seguito sui social ed esperto di comunicazione della chimica ambientale e del quotidiano; docente di Comunicazione della chimica per la Società Chimica Italiana e dal 2019 collabora alla realizzazione di Superquark+. (Ore 19.30, Auditorium M. Lassandro).: cassano-scienza.it