BARI - Venerdì 17 marzo dalle ore 19 vi aspettiamo al Caffè Portineria in via Roberto da Bari, 58 per un incontro dedicato a Steve Winwood, un leader della musica inglese che merita di essere ricordato nel suo peregrinare dagli Spencer Davis Group, ai Traffic ai Blind Faith.Grande solista ha suonato con i più importanti musicisti del suo e del nostro tempo.Verrà omaggiato con il musicologo Gianluigi Trevisi che presenta il libro di Pasquale Boffoli "Le nove vite di Steve Winwood" e con un set musicale curato dal duo Beyond the blues.E' un incontro del Murattiano nell'accogliente Caffè Portineria di Luca Catalano.