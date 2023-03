BARLETTA - Sarà Christian Montanaro l'ospite dell'ottava puntata di "Controcorrente Live (R) Evolution", l'originale programma radiofonico ideato e condotto dalla giornalista Doriana Tozzi, in arte Dooris. - Sarà Christian Montanaro l'ospite dell'ottava puntata di "Controcorrente Live (R) Evolution", l'originale programma radiofonico ideato e condotto dalla giornalista Doriana Tozzi, in arte Dooris.





Originale, perché si svolge al di fuori delle emittenti radio. Precisamente presso il locale "Essenza-cibo lento" a Barletta, in via Sant'Andrea 9, in diretta, a cui poi seguirà nei giorni successivi la condivisione in radio.

Un format dinamico ed interattivo in cui il pubblico potrà assaporare le emozioni del cibo e del fascino della radio al tempo stesso.

Ospite dell'appuntamento di martedi 28 marzo 2023 alle ore 21 sarà l'eclettico Christian Montanaro, con il suo accattivante romanzo "I rifugi della mente" (Les Flaneurs Edizioni), in cui lo psichiatra americano Frank Perry inventa il rivoluzionario "progetto Omnife" con il quale regala all'umanità il sogno della vita perfetta, rendendo possibile l'impossibile. Ovverosia la sensazione di poter vivere davvero tutte le nostre vite possibili. Come impara ben presto la studentessa barese Daniela Bonetti, la protagonista dell'opera.

Molto ben giudicato sinora da pubblico e critica, il romanzo di Montanaro pone numerosi interrogativi (psicologici, sociologici e filosofici) in una narrazione che si presta bene anche ad adattamenti cinematografici per via di un ritmo serrato che regala emozioni a non finire e suspense.

Per l'autore, che ha un passato radiofonico molto variopinto anch'egli, sarà l'occasione per parlare anche delle sue molteplici attività e dei suoi romanzi precedenti. Per prenotazioni contattare il 3890969337.