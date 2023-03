In attacco Ceesay e Di Francesco. Il tecnico dell’ Inter Simone Inzaghi non avrà a disposizione Skriniar e Dimarco per problemi muscolari. Sulle fasce Barella e Gosens. Trequartista Calhanoglu. In avanti Lukaku e Lautaro Martinez. Arbitrerà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo in provincia di Torino. Nell’andata i nerazzurri vinsero 2-1 al “Via del Mare”. Nell’ultimo precedente in Serie A a Milano il 26 Agosto 2019 l’ Inter vinse 4-0.





Nel primo tempo i nerazzurri passarono in vantaggio al 21’ con Brozovic. Al 24’ l’ Inter raddoppiò con Sensi. Nel secondo tempo al 15’ Lukaku realizzò la terza rete e al 39’ Candreva segnò il quarto gol. Il Lecce ha vinto solo una volta al “Meazza” sull’ Inter, 1-0 con una rete di Davor Vugrinec al 20’ del primo tempo il 12 Novembre 2000.

- Nella venticinquesima giornata di Serie A domani alle 18 il Lecce sfiderà al “Meazza” l’ Inter. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I nerazzurri cercheranno un successo per confermarsi al secondo posto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. L’allenatore del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Baschirotto squalificato e a Banda infortunato. Esterni Hjulmand e Blin. Regista Strefezza.