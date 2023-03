Ferioli collabora con il tecnico Frank Vitucci negli allenamenti e nella preparazione delle partite. Tra le altre cose ha contribuito molto al recupero dell’americano Harrison D’Angelo. Ferioli sarà fondamentale per l’ Happy Casa per cercare di qualificarsi ai Play Off Scudetto.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi il preparatore atletico Davide Ferioli ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2024. Il precedente vincolo sarebbe scaduto il 30 Giugno 2023. L’intesa economica è stata raggiunta con il presidente della squadra pugliese Ferdinando Marino dopo i colloqui avuti con il direttore sportivo Simone Giofrè.