Secondo indiscrezioni la Reggina potrebbe rischiare dai 4 punti di penalizzazione all’esclusione dal Campionato di Serie B. Non è escluso che nel caso in cui la Reggina fosse penalizzata o esclusa i calabresi possano ricorrere ai diversi gradi di giustizia sportiva e se i ricorsi saranno respinti si ipotizza anche l’eventuale ritardo per l’inizio dei Play Off di Serie B per decidere la terza squadra che sarà promossa in Serie A.

In Serie B la Figc ha deferito la Reggina alla Procura Federale per non aver pagato le ritenute Irpef di Novembre e Dicembre 2022 e di Febbraio e Marzo 2023 dopo i controlli della Covisoc. La scadenza per pagare era Giovedì 16 Marzo 2023. I calabresi sono stati deferiti per responsabilità diretta. La Reggina avrà 5 giorni di tempo per presentare le memorie difensive. Presto la Figc stabilirà la data dell’udienza della Procura Federale contro la società calabrese.