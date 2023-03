"La Regione Puglia, attraverso la sua finanziaria, Puglia Sviluppo, introduce un nuovo strumento finanziario per la liquidità delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative" si legge in una nota stampa del Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino. "La Regione Puglia, attraverso la sua finanziaria, Puglia Sviluppo, introduce un nuovo strumento finanziario per la liquidità delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative" si legge in una nota stampa del Consigliere del Presidente Emiliano per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino.





"Con il nuovo avviso “Equity Puglia”, inizialmente dotato di 60 milioni di €, introduciamo col presidente Emiliano e l’assessore Delli Noci, un innovativo strumento di ingegneria finanziaria finalizzato a dare alle piccole e medie imprese e alle startup innovative la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati. L’opportunità di accedere a questo tipo di operazioni non rappresenta solo un vantaggio economico o finanziario per le imprese ma ha anche un’importante valenza strategica grazie all'esperienza che i nuovi investitori potranno portare in dote a sostegno dell’impresa stessa. Con questi fondi, come Regione Puglia vogliamo dare, una spinta per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle startup innovative al fine di consentire un’ opportunità di crescita competitivita attraverso l’accesso al mercato del capitale di rischio in collaborazione con intermediari finanziari, che avranno la responsabilità di identificare e selezionare le iniziative da sostenere. Il fondo Equity, insieme ai Minibond, lanciato nel 2019 dal sottoscritto come assessore regionale allo sviluppo economico, rappresenta un altro strumento complementare al tradizionale canale bancario. Non soltanto produrrà ricadute concrete sulle imprese e quindi anche implementando i livelli occupazionali, ma sarà anche un’importante leva per l’attrazione di investimenti in Puglia. Il prossimo step per l’attivazione della misura sarà la selezione degli intermediari finanziari gestori di fondi di investimento" ha dichiarato ancora Cosimo Borraccino.