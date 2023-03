BRINDISI - Ottimo risultato per il pugile della Boxe Iaia di Brindisi Mattia Stabile che porta a due consecutive la striscia di vittorie nel suo palmares. L’atleta brindisino si è aggiudicato per ko ad una manciata di secondi dalla prima ripresa, la finale disputata domenica 19 marzo 2023 nella categoria Élite 71 kg valevole per il Manifestazione Regionale organizzata dal Team Cupri di Monteiasi, in provincia di Taranto. - Ottimo risultato per il pugile della Boxe Iaia di Brindisi Mattia Stabile che porta a due consecutive la striscia di vittorie nel suo palmares. L’atleta brindisino si è aggiudicato per ko ad una manciata di secondi dalla prima ripresa, la finale disputata domenica 19 marzo 2023 nella categoria Élite 71 kg valevole per il Manifestazione Regionale organizzata dal Team Cupri di Monteiasi, in provincia di Taranto.





Nella palestra dal maestro Salvatore Cupri davanti a rappresentanti federali importanti come il Presidente del Comitato Regionale FPI – Federazione Pugilistica Italiana Puglia e Basilicata Nicola Causi e il Vice-Presidente della FPI, Fabrizio Baldantoni, Stabile ha bissato, con grande trasporto agonistico, il successo al Torneo Regionale Esordienti del 5 marzo scorso a Terlizzi dove aveva nettamente trionfato nella prima finale di un torneo della propria carriera.

L’atleta brindisino ha affrontato il pugile di casa Federico Quaranta in un match chiusosi dopo circa un minuto nella prima ripresa e durante il quale Stabile ha sferrato un sinistro e gancio sulla punta del mento dell’avversario, mettendolo ko e ponendo fine ad un incontro preceduto solo da pochissimi secondi di studio. Salgono così a due le vittorie consecutive del brindisino prima del limite.

"Dopo il torneo del 5/03 io e il maestro Carmine Iaia abbiamo immediatamente alzato la testa verso nuovi orizzonti - commenta Matia Stabile - per puntare sempre più in alto. Di fatto, non abbiamo perso tempo e abbiamo iniziato la sessione di allenamento il giorno dopo quella vittoria. ‘Lavoro duro e dedizione’, questo è il nostro motto. In palestra abbiamo dato vita ad allenamenti mirati a far eccellere le mie potenzialità. La parola chiave del match e stata ‘esplosività’. Abbiamo cercato di applicare tutte le azioni di attacco che abbiamo provato e riprovato in palestra. Ci siamo recati a Monteiasi con l’obiettivo di vincere alla grande, e così è stato. Dopo neanche 50 secondi di incontro, alla prima ripresa, il maestro aveva capito il punto debole dell’avversario e da eccellente maestro me lo ha subito fatto notare invitandomi a portare un ‘sinistro e gancio destro’ esplosivo preciso sul mento; così è stato e il mio avversario è andato K.O. Questo è solo l’inizio di quello che vogliamo fare, a breve ci saranno nuove sfide cosi da poter portare in alto il nome della nostra palestra ‘BoxeIaia’ e quello di Brindisi la nostra bellissima città".

"Sono contento per Mattia, - dichiara il maestro Carmine Iaia - che è un ragazzo volenteroso, si allena tutti i giorni con sacrificio e dedizione. Ho molta fiducia in lui!".