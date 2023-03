CARLANTINO (FG) - E' stato fermato con l'accusa di omicidio volontario Antonio Carozza, il 54enne che ha tentato di togliersi la vita dopo aver accoltellato a morte la moglie 45enne Pietronilla De Santis. L'omicidio e il tentato suicidio sono avvenuti in via Cesare Battisti a Carlantino, nel foggiano. A prestare i primi soccorsi è stata la figlia della coppia, rientrata a casa dopo la chiusura del bar alle 15.30.L'uomo è ricoverato al Policlinico di Foggia con una prognosi di 30 giorni. Soffriva di depressione e l'omicidio è stato compiuto al termine dell'ennesimo litigio. Nel 1998, sua moglie ha presentato una denuncia per maltrattamenti, che ha ritirato il giorno successivo.