BARI - Da lunedì 20 marzo riaprono gli sportelli per la prenotazione delle prestazioni di primo accesso al Cup del Policlinico di Bari e all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.Considerata la mutata situazione epidemiologica l’azienda ospedaliera ha deciso di riattivare il canale di prenotazione a sportello che non sostituirà ma integrerà i sistemi esistenti. La forma di pagamento resterà elettronica. Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.30.Senza recarsi allo sportello è già possibile prenotare attraverso quattro canali:- Call Center: Chiamando il numero 080 5592701 con l’impegnativa del medico di base l’operatore indicherà la prima data utile per eseguire la visita. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.- Whatsapp: Inviando un messaggio al numero 080/5595959 con la foto dell’impegnativa, attraverso il canale di messaggistica più diffuso si riceverà indicazione della prenotazione- Email: Scrivendo una email con i propri dati e copia dell’impegnativa all’indirizzo prenotazioni@policlinico.ba.it si riceverà indicazione della prenotazione.- Sito web: Collegandosi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/servizi-online è possibile seguire le indicazioni per effettuare la prenotazione.È possibile prenotare le prestazioni di primo accesso e diagnostica presso l’azienda ospedaliera anche attraverso il servizio FarmaCup della rete delle farmacie territoriali convenzionate.