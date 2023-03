Nel secondo tempo la gara sale di tensione con il Porto che deve attaccare ma impatta ancora nelle chiusure di Darmian. Entrano Lukaku e Brozovic, poi Skriniar e De Vrij per Bastoni e Darmian. I nerazzurri non riescono ad approfittare delle ripartenze. I padroni di casa sfiorano il vantaggio proprio durante il recupero. In una manciata di minuti sono sfortunati.





Dall'interno dell'area il tiro di Grujic è salvato sulla linea da Dumfries, poi la zuccata di Taremi è deviata sul palo da Onana e sulla palla successiva il colpo ancora di Grujic finisce sulla traversa. L'arrembaggio portoghese arriva troppo tardi, l'Inter può trovare un sospiro di sollievo e continuare il cammino europeo.

Se da parte Galeno prova ad inserirsi dalle fasce, e dalla sinistra Dimarco resta il più propositivo. La partita è avara di occasioni, ma non mancano i duelli a metà campo in cui spiccano Mkytharian. Uribe calcia da fuori ma Onana accompagna sul fondo con lo sguardo. Dzeko prova ad aprire gli spazi per le ripartenze, ma Diego Costa resta tra i pali senza enormi preoccupazioni.