BARI - Martedì 07 marzo, presso Anche Cinema di Bari, alle 9,30 il giovane regista Francesco Costabile incontrerà circa 320 ragazzi e ragazze delle scuole superiori di Bari per confrontarsi sull’ultimo suo film UNA FEMMINA già vincitore di diversi premi nazionali e internazionali e presentato in concorso lo scorso anno al Festival di Berlino.Basato sul libro inchiesta “Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il Paese dalla ‘ndrangheta” del giornalista Lirio Abbate, qui anche cosceneggiatore, il film di Costabile è un omaggio a tutte quelle donne che ogni giorno lottano contro il patriarcato che all’interno delle famiglie mafiose diventa particolarmente feroce. Film dall’estetica stilizzata e con immagini “potenti”, Una Femmina è stato girato interamente in Calabria mettendo in luce mentalità, subculture, tradizioni chiuse e violente ancora oggi resistenti e che soffocano qualsiasi bisogno di libertà e di autonomia da parte delle donne.L’iniziativa rientra negli appuntamenti cinematografici previsti nel progetto AnniVerdi 17^ edizione festival diffuso del cinema per il giovane pubblico ideato e organizzato dalla Coop Soc Il Nuovo Fantarca di Bari, partito a novembre scorso e che ha visto la partecipazione di autori ed artisti, tra cui la scorsa settimana la partecipazione del regista Francesco Dafano che ha incontrato circa 300 bambini e bambine delle scuole di Bari in occasione della proiezione del cartone animato su tematiche ambientali Trash – la leggenda della piramide magica.www.anniverdifestival.it tel 3387746218