Soddisfatto dell’evento il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna: “Mai come in questo caso viene spontaneo dire: ‘Aggiungi un posto a tavola’. Occasioni di incontro e condivisione culturale come queste sono fondamentali opportunità di arricchimento per una Comunità, come quella molese, da sempre guidata dal senso di accoglienza e fratellanza. Valori che non dobbiamo mai dare per scontati. Soprattutto in questi giorni, in cui i confini e le distanze umane, culturali e politiche hanno causato morte e disperazione nei nostri mari. Ringrazio Don Costantino, la Parrocchia SS. Trinità e la CIDI, perché sono sicuro che ci regaleranno un’esperienza unica e indimenticabile, che ci darà la possibilità di ricordare, per cui purtroppo a volte lo dimentica, quanto i cuori degli esseri umani non abbiano colore, etnia, religione che possano giustificare alcuna discriminazione.

Determinante la collaborazione del consigliere e delegato CIDI sul territorio di Mola, Rachid Mgari, molese d’adozione dal 2003 e responsabile delle relazioni estere, ambasciate e consolati, educatore autorizzato dal Giudice dei Minori di Bari per l’Istituto Penitenziario Minorile di Bari: “La CIDI ha un compito ben preciso: occuparsi dei musulmani in Italia per tutte le loro esigenze durante la loro vita dalla nascita fino alla morte. Questo evento punta a saldare ulteriormente l’unione tra due comunità che da sempre hanno testimoniato l’unione e la grande capacità di convivenza pacifica. Allah, Dio, God, Goethe, in qualsiasi lingua è sempre il nostro Creatore: essere cittadino modello è nostro compito per convivere con il massimo rispetto reciproco”.