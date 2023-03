BARI - Nelle ultime 24 ore si registrano in Puglia altri 100 nuovi casi di Covid-19 su 3.347 test giornalieri registrati, con l'incidenza che cala al 2,9% (ieri era 3,3%).Due persone sono morte mentre il numero dei ricoverati in area non critica è sceso a 90 (ieri erano 95) e resta stabile quello dei ricoveri in terapia intensiva (4).Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 35; Bat, 5; Brindisi, 11; Foggia, 10; Lecce, 26; Taranto, 14. Le persone attualmente positive sono 2.903 (ANSA).