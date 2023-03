via Inter fb

Con una prova convincente l'Inter supera il Lecce per 2-0. Decidono le reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez, una per tempo. I nerazzurri sono stati padroni del campo per oltre novanta minuti, i salentini hanno provato a impostare la gara sugli scontri fisici, ma la la tecnica degli uomini di Inzaghi ha prevalso. Le fasce sono state ben presidiate da Dumfries e Gosens, quest'ultimo sempre propositivo con assist e affondi verso la linea di fondo.Calhanoglu prova a riscaldare i guanti di Falcone già dai primi minuti. Umtiti e Tuia e Maleh fermano al limite della regolarità le avanzate di Dzeko e Lautaro, mentre Strefezza è spento. Al pressing leccese, l'Inter riesce ad aprire spazi con geometrie collaudate come nel gol del vantaggio, frutto di velocità e tecnica, Da Gosens a Barella che serve la palla che Mkhitaryan calcia all'incrocia.Alla ripresa in un'azione simile va al gol Lautaro che di prima intenzione calcia la palla ricevuta da Dumfries. L'Inter non smette di rendersi pericolosa ancora con Gosens e Dzeko. Onana guarda solo scorrere alcuni palloni di Hjulmand e Gonzalez. Inzaghi inserisce Lukaku, Brozovic per far rifiatare Lautaro e Calhanoglu.I nerazzurri tornano in possesso del secondo posto nella giornata in cui cadono Napoli e Milan, in attesa di Roma e Juventus.