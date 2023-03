BARI - Nelle ultime 24 ore sono 115 i nuovi casi di Covid 19 rilevato oggi in Puglia su 3.465 test giornalieri registrati. Il tasso di incidenza è del 3,3%.Non si registrano vittime e delle 1.619 persone attualmente positive, 79 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 88) e due in terapia intensiva (ieri era una).Nel dettaglio, in provincia di Bari ci sono stati 35 nuovi casi, 13 nella Bat; 12 nel Brindisino, 11 nel Foggiano, 28 in provincia di Lecce e 13 nel Tarantino. Un caso riguarda una persona residente fuori regione, e due di provincia non definita.