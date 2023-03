BARI - E' Vito Caputo, 29 anni originario di Mola di Bari, il giovane ucciso ieri pomeriggio in via Casamassima a Capurso. L'accoltellamento è avvenuto dopo un inseguimento in auto. Ad avere la peggio Vito, alla guida della Peugeot 206, coinvolto nell'inseguimento con una Volkswagen con due uomini a bordo, forse due pregiudicati.Al termine dell'inseguimento, secondo le prime ricostruzioni iniziato da Mola di Bari, i mezzi si sono fermati davanti ad un barbiere dove è iniziata la terribile aggressione a coltellate. Per il 29enne non c'è stato nulla da fare, mentre uno dei due è stato trasportato al Di Venere. Caputo lascia moglie e figlia piccola.Le indagini sono ancora in corso con l'acquisizione di immagini dalle telecamere di videosorveglianza per rintracciare la terza persona coinvolta.