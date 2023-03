Esce oggi “Roma”, il nuovo singolo de Il Tre, (nome d’arte di Guido Senia), romano, classe ’97, un artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica e che ha esordito con il suo primo album “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino.

La pubblicazione del singolo è stata anticipata da un’iniziativa particolare: manifesti per tutta la città di Roma e una percorso in vari punti della città ha visto Il TRE girare per Roma con un pullman brandizzato che ha raccolto i suoi fan nelle varie tappe tra Colli Albani, San Giovanni, Trastevere e si è concluso con un live esclusivo e coinvolgente.