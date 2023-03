e volontari attivi della Delegazione.



Modererà gli interventi Caterina Rinaldo, delegata regionale per la comunicazione FAI Puglia.



Info



trulliegrotte@delegazionefai.fondoambiente.it



Evento fb



https://www.facebook.com/events/632727142196915



Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte



Fb:

Ig: e volontari attivi della Delegazione.Modererà gli interventi Caterina Rinaldo, delegata regionale per la comunicazione FAI Puglia.Delegazione FAI dei Trulli e delle GrotteFb: https://www.facebook.com/delegazionefaitrulli Ig: https://instagram.com/delegazionefaitrulliegrotte

PUTIGNANO (BA) - Venerdì 17 marzo 2023, alle ore 18.00, si terrà presso la sala “Fondo Antico” della Biblioteca Comunale di Putignano “F. De Miccolis Angelini” in via Castello 26, la conferenza stampa di presentazione della nuova Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte del FAI Fondo per l'Ambiente Italiano, Direzione regionale per la Puglia.Contestualmente saranno rese note le aperture previste a Locorotondo e Putignano, in vista della XXXI edizione delle Giornate FAI di Primavera del 25 e del 26 marzo 2023.La nuova Delegazione rappresenta la settima in Puglia e comprende i comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Locorotondo, Noci, Putignano, Sammichele di Bari e Turi oltre a volontari, iscritti e numerose amministrazioni comunali.Luciana Laera, sindaco del Comune di PutignanoRossana Delfine, assessore alla cultura del Comune di PutignanoAntonio Bufano, sindaco del Comune di LocorotondoIrene Mearelli, responsabile Rete Territoriale Fondo Ambiente ItalianoSaverio Russo, presidente regionale del FAI PugliaEtta Polignano, capo Delegazione FAI Trulli e Grotte