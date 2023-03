Fasano: domenica 19 marzo lo spettacolo "Where" al Teatro Sociale per SuD.anza 2023



FASANO (BR) - Per SuD.anza 2023, la prima rassegna di danza contemporanea voluta dal Comune di Fasano e realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, domenica 19 marzo sul palco del Teatro Sociale di Fasano va in scena "Where", della Compagnia Menhir.





"Where" di Giulio De Leo è un progetto di ricerca e innovazione della pratica artistica nell’ambito coreografico dedicato alle giovani generazioni, alle comunità, all’incontro e all’umano che ancora resta in noi. Nasce dal desiderio di riscattare il corpo dalla proiezione negativa di contagio, malattia e morte che l’esperienza pandemica ha generato e si slancia verso gli spazi non convenzionali e oltre la semplice performance. Where è un laboratorio di ricerca rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Per la sua natura in perenne evoluzione, la spontanea gioiosità del gesto, le dinamiche di omologazione e ribellione insite nelle ritualità sociali legate alla celebrazione, il desiderio di coesione e identificazione nell’altro, le atmosfere musicali della electro, techno e house music e per il suo carattere estroverso il processo può essere un terreno di sperimentazione, partecipazione e creatività per le giovani generazioni (comunità associative o spontanee di giovani, scuole, università, accademie e formazioni artistiche).