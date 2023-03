BARI - Sabato 25 e domenica 26 febbraio il Cus Bari ha confermato, nella ventesima edizione del Meeting del Titano a San Marino e nel I torneo città di Canosa, l’ottima condizione della sezione nuoto, portando numerosi atleti a ottenere risultati importanti. - Sabato 25 e domenica 26 febbraio il Cus Bari ha confermato, nella ventesima edizione del Meeting del Titano a San Marino e nel I torneo città di Canosa, l’ottima condizione della sezione nuoto, portando numerosi atleti a ottenere risultati importanti.





Nella prima manifestazione nazionale 8 cussini, guidati dai tecnici Dario Giannone e Valentina Giuliani, hanno partecipato alle gare svoltesi nella Multieventi Sport Domus di Serravalle. Con i tempi registrati, Nicolas D’Onghia e Nicolò Capurso, rispettivamente nei 200 rana e 400 misti, hanno conquistato l’accesso ai campionati nazionali assoluti che si svolgeranno ad aprile. Sono stati 6 i tempi limite per i Campionati nazionali di categoria che si svolgeranno a Roma , ottenuti da Christian Dentico, Kevin DiGioia, Mattia Maffei e Francesco Di Giulio. Non sufficienti per accedere alla competizione ma comunque soddisfacenti sono stati i tempi ottenuti da Riccardo Bertoldo e Andrea Salierno.

"Siamo felici dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi – ha affermato Valentina Giuliani – soprattutto in vista dei Criteria Nazionali Giovanili, che si svolgeranno a Riccione nella prima settimana di aprile. I tempi registrati da tutti ci danno la consapevolezza di arrivare li con un buon livello di preparazione".

Nella piscina Acquarius di Canosa, alla presenza del campione internazionale Domenico Acerenza, gli atleti esordienti A e B guidati dai Tecnici Alfonso Jacopo, Tamma Roberto, Pellegrino Mario e Tamma Mariateresa si sono ben distinti giungendo 2^ in classifica di società.

Questi risultati positivi giungono, tra l’altro, a seguito della vittoria del Cus Bari nei Campionati regionali Master, con il team allenato dai tecnici Vito D’Augenti, Valentina Giuliani, Pasquale Maselli, Niki Oliva e Francesco Pascazio, conclusosi con la quarta gara nella piscina Sport Project di Bari.