FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Diritti, lavoro e solidarietà. Sono questi i tre temi della rassegna di incontri a Castello Imperiali promossa dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la Giornata Internazionale della donna.





"L’8 marzo non è una festa. L’8 marzo è un momento per riflettere, confrontarsi, conoscere e agire. Quest’anno – spiega la Presidente della Commissione Pari Opportunità Tiziana Fino – vogliamo raccontare esperienze di vita coraggiose e approfondire il ruolo della donna nei contesti sociali e lavorativi. È importante non abbandonarsi ai pregiudizi e agli stereotipi. Noi come Commissione non arretriamo di un millimetro e proseguiamo sulla strada intrapresa per affermare i diritti di tutti".

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 8 marzo alle 8.30 con gli interventi della scrittrice Sara Poma, autrice del libro "Il coraggio verrà", Ilaria Ulgaraita, presidente dell’Arcigay Salento, e l’Assessore Sergio Tatarano. Coordinerà Alessandra Passa della Commissione Pari Opportunità. Lo spunto per la discussione, incentrata sui diritti, sarà offerto dal libro di Sara Toma che racconta la vita di Maria Silvia Spolato, la prima donna in Italia a rivendicare la propria omosessualità durante una manifestazione di piazza negli anni ’70. All’evento interverranno le studentesse e gli studenti delle Scuole Superiori.

Alle 18.30 il focus si sposterà sull’occupazione con "Quanta forza nel lavoro". All’incontro interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore Sergio Tatarano e la Presidente della Commissione Pari Opportunità Tiziana Fino. Relazionerà Valerio Quarta, Presidente delegazione Brindisi di Federmanager Puglia. Annamaria Miccianza, Nunzia Langellotti, Grazia Manica per Pandora-Idea e Gabriella Solazzo racconteranno le proprie esperienze di vita e lavoro. Le letture saranno a cura di Sabrina Simone della Compagnia “Il Sipario”. Modererà Elisabetta Quaranta della Commissione Pari Opportunità.

Domenica 12 marzo dalle 9.30 su via Roma chiuderà la rassegna "Donne e Solidarietà", uno spazio dedicato all’impegno declinato al femminile nel mondo del volontariato. Per l’occasione saranno allestiti stand informativi della Croce Rossa, Legambiente, InnerWheel Francavilla Fontana e AIDO. Nel corso della mattinata è prevista una esibizione delle allieve della Palestra Link.

"Quest'anno – conclude l’Assessore Sergio Tatarano – l'impegno intorno all'8 marzo verrà sviluppato guardando la donna nella sua possibilità di essere sé stessa e di trovare il modo di realizzarsi. È questo il compito di una società equa, che deve proteggere ogni persona dalle insidie di un mondo che non accetta la scelta".

In occasione della Giornata Internazionale della donna la Torre dell’Orologio sarà illuminata di giallo.