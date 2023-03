BARI - Venerdì 31 Marzo 2023, l'ultimo tratto di via Imbriani (tra via Abbrescia e Piazza Diaz) si trasformerà in un set cinematografico, mostrandoci quello che accade durante la lavorazione di un film. Gli studenti dell’Accademia del Cinema “Tiberio Fiorilli”, in collaborazione con la scenografa Angela Varvara, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari e il direttore della Fotografia Dario Di Mella, metteranno in scena alcune sequenze tratte dal film “La Strada”.I negozi ospiteranno, per una sera, i teatri di posa, la costumeria, la sala trucco e parrucco, l’attrezzeria e gli uffici di produzione.Il Dj set di Andrea Mela arricchirà l’evento con una selezione a tema e l'aperitivo allestito all'esterno, contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più allegra.L’evento si svolgerà tra le 18.00 e le 23.00 e l’invito è aperto a tutti gli appassionati e a chi, semplicemente, ha voglia di vivere il consueto aperitivo del weekend all’Umbertino, in modo del tutto originale.Direzione artistica affidata ad Antonio Palumbo, attore, regista , docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari e direttore dell’Accademia del Cinema “Tiberio Fiorilli”.