TARANTO - Dopo la prima assoluta di mercoledì sera nella Chiesa Madonna di Fatima, ecco il bis di "Passio Petri et Pauli", venerdì 31 marzo nella Chiesa San Nunzio Sulprizio alle 20.30. L'appuntamento, oltre alla "Passio Apostolorum Petri et Pauli" per tenore, coro e orchestra, diretta dal suo stesso compositore, il Maestro Maurizio Lomartire, prevede anche la "Sinfonia dei salmi" di Igor Stravinskkij ed "Elegy for Dunkirk" di Dario Marianelli. Protagonisti, l'Orchestra della Magna Grecia, il tenore Oreste Cosimo e il L. A. Chorus, Maestro del coro Andrea Crastolla.





Il Mysterium Festival 2023 che si avvale della direzione artistica dei Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, in programma dallo scorso 17 marzo fino al prossimo 9 aprile, è organizzato da Le Corti di Taras in collaborazione con Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Orchestra della Magna Grecia, Chorus e ARCoPU; con il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione Puglia e il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Comes, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Baux Cucine e Chemipul.

Compositore dell’opera per coro e orchestra, il Maestro Maurizio Lomartire che dirigerà l’Orchestra della Magna Grecia e il L.A. Chorus. «La musica a cui ho pensato, sin da subito – dice Lomartire – sarebbe servita a rendere plastica l’estrema varietà di sensazioni e suggestioni che il testo del poeta spagnolo esprime con grande efficacia; la composizione nasce nel 2020 quale irrisolto, ovviamente causa Covid, regalo per un "importante" compleanno di Piero Romano, amico di una vita e primo “responsabile” della realizzazione dei miei sogni artistici. E’ grazie all’ostinazione che mi ha insegnato e alla sua lucida “follia” che ho il privilegio di dar vita a questa mia creatura».

La "Passio Apostolorum Petri et Pauli" costituisce il dodicesimo dei 14 inni che compongono il Peristephanon liber di Prudenzio, probabilmente il più grande poeta latino dell’antichità cristiana. Il libro, esemplare perfetto della letteratura martirologica, intende esaltare le gesta dei rappresentanti della santità e non di rado è pervaso dal senso del macabro e dal gusto per la descrizione truculenta. Tuttavia, l’inno in questione costituisce un’eccezione, poiché breve è il racconto del martirio dei due Apostoli e suggestive ed esaltanti le immagini con le quali vengono descritti i sepolcri e le basiliche edificati in loro memoria. L’inno descrive le vicende attraverso un dialogo fra un pellegrino giunto a Roma (il coro) e un passante, probabilmente lo stesso Prudenzio (il tenore).

Interprete dell’evento "Passio Petri et Pauli", il tenore Oreste Cosimo scelto nel 2016 da Riccardo Muti per la sua Italian Opera Academy di Ravenna e per essere stato selezionato in qualità di allievo nel biennio 2016/2017 dell’Accademia del Teatro alla Scala. E’ qui che ha avuto modo di studiare con artisti del calibro di Renato Bruson, Gregory Kunde, Luciana D’Intino, Vincenzo Scalera. Oreste Cosimo ha preso parte alle produzioni di La traviata, Nabucco ed Hänsel und Gretel, lavorando con alcuni fra i più importanti direttori al mondo come Antonio Pappano e Daniel Barendoim.

Ingresso gratuito su prenotazione. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Il Mysterium Festival può essere seguito anche attraverso gli aggiornamenti sui social Facebook e Instagram.