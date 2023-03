TRANI (BT) - Il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone a seguito dell’attività svolta dall’Ufficio Polizia Anticrimine, su proposta del Commissariato di P.S. di Trani, ha emesso il divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, nei confronti di un ragazzo ventiseienne residente nella provincia al quale sarà inibita la zona della movida tranese di via Barletta per un periodo di anno.Si tratta di uno dei primi provvedimenti emessi dal Questore, in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva, allo scopo di attuare una campagna di prevenzione volta a garantire la sicurezza in una città come Trani peraltro a vocazione turistica.Il ragazzo destinatario del provvedimento di Dacur è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver aggredito, senza alcun motivo, con pugni all’altezza del volto ed in altre parti del corpo, due avventori di un noto locale di pubblico intrattenimento tranese provocando loro lesioni gravi e fratture per le quali è stato necessario il ricorso alle cure mediche. La condotta violenta del ragazzo è proseguita anche all’esterno del locale, dove, poco dopo, ha colpito un’altra persona provocandogli gravi lesioni.La particolare gravità della condotta posta in essere dal giovane, durante il fine settimana in orario notturno, in un’area della città nota per la movida, ha arrecato un serio pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’incolumità delle numerose persone presenti.