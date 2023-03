LECCE - “La robotica in ambito scientifico, sociologico, dell’antropologia di genere, giuridico, filosofico-etico” è il tema dell’incontro organizzato dalla sezione di Lecce dell’ANDE - Associazione nazionale donne elettrici in collaborazione con l’Università del Salento, e in programma venerdì 24 marzo 2023 alle ore 16 nella sala conferenze del Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce); i lavori saranno trasmessi anche in streaming su https://bit.ly/convegnoandeunisalento.





Spiegano le organizzatrici: «Negli anni Ottanta, la rivoluzione industriale del personal computer ha diffuso l’informatica nella società, nell’industria, nelle professioni, nelle case. Negli anni Novanta, le radicali novità introdotte da Internet hanno permesso il collegamento tra computer e persone in una rete globale, divenuta inesauribile fonte di informazioni e luogo di ogni interazione. Oggi siamo di fronte alla terza rivoluzione, quella dell’intelligenza artificiale. Attività che richiedono intelligenza, fino a oggi svolte esclusivamente dagli esseri umani, possono, in misura sempre maggiore, essere affidate alle macchine: tutto questo solleva problemi di natura etica, giuridica ed economica, rispetto ai quali non esistono risposte definitive. In collaborazione con l’Università del Salento, proveremo a esaminare alcune delle innumerevoli applicazioni della robotica e a riflettere sulle implicazioni da esse derivanti».

Dopo i saluti introduttivi del Rettore Fabio Pollice, della Presidente di ANDE Lecce Maria Luisa Capasa e del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, introdurrà i lavori la Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello. Interverranno quindi i docenti UniSalento Gianfranco Perlangeli (Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione), Valentina Cremonesini (Dipartimento di Scienze umane e sociali), Alberto Orlando (Dipartimento di Scienze giuridiche), Anna Maria Cherubini (Delegata alle Politiche di genere) e Igor Agostini (Dipartimento di Studi umanistici); chiusura dei lavori a cura di Maria Antonietta Aiello e Maria Luisa Capasa. Modererà l’incontro Virginia Zuppetta, magistrata e socia ANDE Lecce.